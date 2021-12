LEILI METSALOOD | Jõuluaeg tõi värsket lund

Lumise vaikuse katkestas puude vahel sagiv sabatihaste kamp. Need väikesed armsad linnukesed ei püsi hetkegi paigal, et jõuaks pilti teha, aina sebivad oksalt oksale. Ja muudkui jutustavad omavahel, hoides sel moel kambaliikmete vahel sidet. Sabatihaste nägemine ja tasane sädistamine teeb tuju rõõmsaks, pealegi pole just igapäevane neid tillukesi, pika sabaga armsaid linnukesi metsas kohata.