Maalehele antud kommentaaris ütleb Kindsigo: "Mõistan hästi, et tegemist on komöödiafilmi ja kunstiga, aga rikkumisi oli siinkohal liiga palju. Meie, jahimehed, ei ole kamp purjus tolasid. Jahimehed on erakordselt hästi koolitatud asjatundjad, kes ei vääri sellist kujutamist." Ta lisab veel, et nalja võib ju teha kõige üle, aga kas see on ikka tegelikult ka naljakas kui väga ohtlike relvadega nõnda ringi käiakse, mis sest, et vaid näideldes?