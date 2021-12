Rahapuudus ajab abielluma: nii saab toetust paarsada eurot kuus

Kui noor inimene lõpetab keskkooli ja saab 19-aastaseks, siis lastetoetust tema eest vanematele enam ei maksta. Ülikooli astudes noorte väljaminekud aina suurenevad, samuti ei saa paljud tudengid ka vajaduspõhist õppetoetust, sest üliõpilane loetakse kuni 24. eluaastani oma vanemate leibkonna liikmeks. Ja kui leibkond teenib enam-vähem keskmist palka, siis toetust ei maksta.

Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.

Levinud on tudengite fiktiivabielud, millega üliõpilased petavad riigilt välja vajaduspõhist õppetoetust. Aga see on libe tee, millega kaasnevad mitmed kohustused, millest noortel abiellujatel tavaliselt aimugi pole.