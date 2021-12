Tootja lubas Eesti popimast kohukesest palmiõli sügiseks välja võtta, kuid pole seda siiani teinud. Milles asi?

Tere andis teada, et sügisest muutub ligi 25 aastat tootmises olnud kassikohukese retsept palmiõlivabaks. „Suure ajalooga toodete puhul ei muudeta just tihti retsepte, sest need peavad tarbijate jaoks säilitama oma autentsuse,“ sõnas Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine.

Ta lisas, et palmiõli leidub Maailma Looduse Fondi info kohaselt umbes 50% toidukaupluse pakendatud toodetes. Piimatööstuse juhi sõnul on palmiõli peamiseks probleemiks muutunud selle liigne ja ebaeetiline tootmine, mille käigus paisatakse õhku aina enam CO², hävitatakse loomade elupaiku ning rikutakse inim- ja tööõigusi.

Nüüd on käes detsembri lõpp, kuid nii kassipildiga Classic kui ka Fit! kohuksed sisaldavad endiselt palmituumaõli. Milles asi?

Vahepeal on aga teine tootja tulnud turule palmiõlivabade kohukeste sarjaga.