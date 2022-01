RAHA JA VARA. Ühis- ja kinnisvara teemad on väga avatud. Ka võlad, maksud, kindlustus on esile tõstetud. Võimalik on kasu saada ühis- või teise inimese omandist (pärandus, pangalaen, aktsiakapital jne). Kas, mis ja kuidas, on muidugi igal inimesel erinev. Aga selgelt on abivalmidust rohkem kui varem ja valdavalt kasulik neile, kel korralik ettevalmistus varasemast ajast. Nüüd on lõikusaeg.