Rein Sikk: lumelabidas annab toredat füüsilist koormust

Siin maal, Kadrinas, näen meie korrusmaja juures tihti, et lumi pole veel lakanud sadamast, aga juba tormavad elanikud, lumelabidad pihus, õuele, et välisuste juurde viivad teed puhtaks lükata. Lausa võistlus käib, et kelle tee saab esimesena puhtaks. Lükkajad ise räägivad rõõmsalt, kui tore on lund lükates meeldivat füüsilist koormust saada ning koduesist korras hoida.