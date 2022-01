Leili metsalood | Lumine vaikus

Värskele lumele ei ole ükski metsloom või lind jõudnud veel jälgi jätta, nii puhas ja puutumata on kõik. Olen kindel, et kui homme jälle minna, on kindlasti mõni metsaelanik toiduotsingul käies endast mõne märgi jätnud.

Nädalavahetusel uurisin ilvesejälgi, mille nägemine teiste tavalisemate elukate, nagu metskitsed, annab tükiks ajaks põhjuse loomajalgi tähelepanelikumalt vaadelda. Kui üks jahimees mulle helistas ja uut aastat soovis, rääkis temagi, et jõe lähistel on ilves liikunud. Ütlesin siis talle, et plaanisin ilvesejälgedest jahimeestele mitte rääkida, aga tuleb välja, et miski ei jää neile saladuseks. Juba teavadki, et ilves on jõe ääres ringi liikunud. Ka ilves tahab süüa ja vähendabki metskitsede ridu.