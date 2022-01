Eesti toiduvarud sõltuvad importkaubast. Inimeste toitmiseks jätkub vaid kohalikku piima ja teravilja

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eestis on isevarustatus tagatud piimatoodete ja teravilja puhul, mille sektorites Eesti toodab oluliselt rohkem kui tarbib. Teravilja (nisu, oder, kaer) puhul on isevarustatuse tase viimasel kümnendil märkimisväärselt kasvanud ja ületab siseriiklikku tarbimist juba ligi kolm korda.

Toorpiima puhul pole Eesti piimatööstustel piisavalt võimekust töödelda kogu toodetavat kogust, mis on ka üks põhjusi, miks osa piimast tarnitakse Leedu ja Läti meiereidesse. Olulisemate piimatoodete (joogipiim, juust, koor, või) osas on Eesti isevarustatus tagatud, sissevedu on madal.

Kuid kõigi teiste toiduaine puhul on isevarustatus olnud alla 100%.