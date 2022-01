Saan aru küll, et on talv. Et talvel võib ette tulla külmakraade, seda kuni pakaseni välja. Olen elektriautodega ka varem kokku puutunud ja tean, et see, mis on lahkelt lubatud suvel, ei tule masinast kaugeltki välja talvisel ajal. Aga ikka suutis Peugeot e-Expert mind tõsiselt üllatada.