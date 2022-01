Kõige sagedamini tuleb talvel kukkudes ette traumasid randmepiirkonnas, kodarluus ja nimmelülides, lülisambas, vaagnaluus ja puusaliigese piirkonnas. Anname nõu, kuidas on kõige lihtsam ohtlikku kukkumist vältida.

Kui aga õnnetus on juhtunud, tuleb teada, millal on olukord tõsine, millised on erinevate vigastuste sümptomid ja kuidas anda esmaabi.