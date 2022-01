Leili metsalood | Talve võlumaastik

Kui ilmateadet uskuda, siis lähinädalad tõsiseid külmakraade ei too ja sulailmad koos tuultega püsivad. Et ilm ka tiivuliste vastu leebemaks on muutunud, näitab seegi, et lindude söögimajas on külastajaid viimastel päevadel vähe. Niigi on talviseid linde aasta-aastalt vähemaks jäänud ja mitmeid tavalisi liike, nagu näiteks puukoristaja, pole sel talvel enam üldse silma jäänud. Peamiselt käivad lisatoitu söömas ikka rasvatihased, mõni leevike ja … oravad!