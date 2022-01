Maalehe prügipettuse lood kandideerivad suurimale uuriva ajakirjanduse preemiale

Eesti prügimajanduses lokkab korralagedus, aruandlus on läbipaistmatu ja meie kogutud jogurtitopsidest ei tehta fliise, vaid need saadetakse ahju või maetakse maha. Panime pakenditele jälgimisseadmed külge, et näha, kuhu need päriselt jõuavad.

Pärnu linnale kuuluv Paikre prügila väidab, et tal on sorteerimisliin, millel võetakse segaolmejäätmetest välja enam kui pool materjalist, et suunata see ringlusse. Tegelikult on põhjust kahtlustada, et enamik sellest kraamist läheb ikkagi prügilasse, aga saastetasu maksmata.