UUSI SEADUSI | Energiatoetuse saab võlgade katteks arestida

See tähendab, et kui võlgnikul on konto arestitud ja kohalik omavalitsus kannab tema kontole üle energia hinna tõusu leevendusmeetmena toetuse, siis on tegu sissetulekuga, mille kohtutäitur saab arestiga kinni pidada, et katta selle arvel täitemenetluses olevat nõuet.