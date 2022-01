Fabia on nimelt iseloomuga auto. Paneb su üllatuma, tunnistama, et proovisõidult tulles on sul veidi kahju teda müüjale tagasi anda. Sest kuigi sõiduk pole kogult suur (jah, küll suurem!), on temas südikust, teravust, hoogu, tahet, stiili. Ühesõnaga – iseloomu.

Kui nüüd tundus, et kiidulaul kogus liialt hoogu, on aeg 1999. aastast turul olev ja oma neljanda põlvkonnani jõudnud auto tükikaupa ette võtta.