Mis võiks olla ühist minul ja Sei Shōnagonil, peenel Jaapani õukonnadaamil X sajandist? Olme valdkonnas ehk tõesti midagi, aga inimlikus plaanis küll ja rohkem veel. Ka 1000 aastat tagasi juhtus, et kui keegi ei ole enam lahe või ei taipa end ägedalt riidesse panna, võib see tema salongikõlblikkusele põntsu panna. Sei Shōnagoni tähelepanekud elu kohta mõjuvad universaalselt ja see on ilmselgelt üks tema populaarsuse põhjuseid.