Usbekistani toidukultuuri tipud on pilaff ja rasvasaba-lammas

Tuntumad usbeki supid on rohke liha ja köögiviljade ning kartuliga šurpa, mošurda (liha, riisi, mungubade ja köögiviljadega), mastava.

Olulisemate tähtpäevade pearoog

Muidugi on Usbekistani kultusroaks pilaff. 2016. aastal kanti Usbekistani ja Tadžikistani pilaff UNESCO maailma vaimse kultuuripärandi nimekirja. Pilaffi algne nimetus on pärit sanskriti keelest, kus pulâka tähendas riisipalli. Sealt edasi jõudis see pärsia (polov) ja türgi (pilâv) keelde. Nõukogude okupatsiooni ajal juurdus Eestis venekeelne plov.

Pilaffi tehaakse kazan'is. Esmalt tehakse valmis zirvak. Kazan'i põhjas sulatatakse kurdjuk ja lisatakse õli. Traditsiooniliselt kasutati puuvillaõli. Seejärel pruunistatakse liha, lisatakse sibul, Kesk-Aasias levinud kollane porgand. Pärast kerget praadimist lisatakse vesi ja hautatakse. Kaks põhilist maitseainet, mida ka peaaegu kõigi teiste lihatoitude juures kasutatakse, on vürtsköömned ja koriandriseemned. Samuti lisatakse tervetena küüslaugupea ja punase pipra kaun.

Riisi leotatakse mitu korda, kuni vesi jääb selgeks ja läbipaistvaks. Kui zirvak on valmis, lisatakse selle peale kazan'i kiht riisi ja jälgitakse, et see oleks vedelikuga kaetud. Kui riis on kogu vedeliku endasse imenud, järgneb kazan'is veel aurutamisprotsess. Lõpuks segatakse kihid segamini ja valmis toit serveeritakse suurel taldrikul. Samarkandi pilaffi ei segata serveerimisel, vaid tuuakse ette kihtidena, nagu see kazan'is valmis.