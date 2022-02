Jälle uus logo või nimi? Tihe näomuutus on märk ettevõttesisesest peataolekust

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Loovjuhi ja turunduskoolitaja Uku Nurga sõnul on riigiametid- ja ettevõtted täpselt samasugused organisatsioonid nagu eraettevõtted, kel on turundus- ja müügieesmärgid. Kuna nende raha tuleb riigilt, siis on kodanikel rahakulutamiste osas aga loomulikult palju rohkem arvamusi.

“Kui tihti on vaja riigiettevõttel oma visuaali uuendada? Iga visuaalimuudatus peab olema põhjendatud – lihtsalt uuendamise pärast uuendada pole mõtet,” rõhutab ta.

Loovjuhi arvates võib üheks põhjenduseks tõesti olla vananenud välimus – logo ja visuaali värskendus, mis on loodud näiteks 1990ndatel. “Sel juhul võib ajastutendents olla liiga määrav ja inimestel tekib võib-olla tunne, et eks need töötajad ole ka oma aega kinni jäänud.”

Nii-öelda tugifunktsiooniga ettevõtetel ja ametitel, nagu ka näiteks Eesti Postil, tuleks Nurga hinnangul olla oma visuaali uuendamisega pigem tagasihoidlik. “Tugevad muudatused tekitavad inimestes segadust. Eriti kui organisatsioon seda muudatust eriti hästi ei kommunikeeri.”