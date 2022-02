Kas ajalugu pöördub tagasi ja rapsi asemel hakatakse taas kasvatama rüpsi?

’Aita’ on juba teine Eesti Taimekasvatuse Instituudis (ETKI) loodud Eesti autorite talirüpsi sort. ’Aita’ autor on aretaja Lea Narits.

Kui praegu on ’Legato’ Eestis valdav talirüpsi sort, siis alates tänavusest külvihooajast on rüpsikasvatajatel valikuvõimalus, kuna ETKI müüb ka uue sordi ’Aita’ seemet.

„Põhjamaade tingimustes on talikultuuride esimeseks nõudeks hea talvekindlus,” selgitab ETKI õlikultuuride aretaja Lea Narits. „Peaaegu sama oluline on lühike vegetatsiooniperiood ehk varavalmivus. Seejärel tulevad saagikus ning ristõieliste õlikultuuride puhul on oluline ka madal looduslike taimekaitsevahendite ehk glükosinolaatide tase.”