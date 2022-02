JURIST VASTAB | Kas nüüd võivad vaktsineerimatuse pärast lahti lastud tööle tagasi minna?

Lugesin lehest, et valitsus kaalub koroonatõendi kaotada 21. veebruarist. Meil töö juures nõudis tööandja, et teatud ametikohtadel tuleb end kindlasti vaktsineerida. Kas need, kes pidid töölt seepärast ära minema, võivad nüüd meile tööle tagasi tulla?