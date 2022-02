Margus Tamm: miks Eesti ettevõtted reklaamivad end Vene kanalites ja vene keeles? Kas raha kaalub üles rahvustunde?

Milleks reklaamid „Rossija Planeta“- s / Rossija RTR“ – is ( ja tõenäoliselt ka PBK-s )? Loomulikult sellepärast, et meie muukeelne elanikkond suuresti eestimaiseid kanaleid ei jälgigi, oleks loogiline vastus.

Miks on reklaamid tõlgitud vene keelde? Loomulikult sellepärast, et muidu ei saaks nad sellest aru, oleks loogiline vastus.

Järgmisena esitan enda mõtted seoses eelmiste küsimuste ja vastustega: