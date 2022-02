Ajakirjaniku sõidukogemus: Mercedes EQA - elektriauto, mis pole ainult staatuse sümbol

Mercedes EQA on just paras lävepakk, mille kaudu astuda natuke nagu päris elektriautode maailma. Temaga saab mitte ainult ühiskonnale näidata, et viljeletakse nn jätkusuutlikku eluviisi, vaid ka tegelikult sõita. Eriti muidugi siis, kui sul võimas kiirlaadija käepärast.