Inga Lill: paljudel on nutikam tulude deklareerimisega veel oodata

Kui olete riigile rohkem tulumaksu maksnud ja teil on õigus saada raha tagasi, siis energiakulude hüvitamisel arvestatakse seda sissetulekuna. Rahandusministeeriumist öeldi, et energiaarvete hüvitise taotlemisel arvestatakse tõepoolest sissetulekute hulka ka enam makstud tulumaksu laekumine, kuna arvestuses ei oma mõju laekuva summa sisuline seotus kindla perioodiga. Seega tagasimakse arvestatakse selle kuu sissetulekute hulka, mil see laekub inimesele arvele.

Võib ju küsida, et kas see teema puudutab üldse neid, kes seni on energiahüvitist taotlenud. Vastust otsides tuleb vaadata, millal tekib inimesel võimalus tulumaksu tagasi saada. Maksutagastus tekib, kui palgast on kinni peetud rohkem tulumaksu, kui aastasissetulek seda eeldab. Olgu põhjuseks siis see, et inimene ei töötanud tervet aastat, kaotas töö või maksis rohkem tulumaksu, et vältida nn juurdemaksmist.