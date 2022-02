Andres Jõesaar: Vene telekanaleid peaks näitama eraldi tasu eest

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kümme aastat tagasi oli suurimatel Venemaa kanalitel ligi 300 000 venekeelset vaatajat nädalas. Nüüdseks on neist alles umbes kolmandik. Samal ajal on ETV+ kuue aastaga kasvatanud oma vaatajaskonda nullist 200 000ni, millest tubli enamuse moodustab venekeelne publik. Need kaks vaadatavuse muutuse trendi – Venemaa kanalite vaadatavuse langus ja ETV+i tõus – annavad võimaluse hinnata senist Eesti meediapoliitikat õnnestunuks. Erinevalt Lätist ja Leedust ei ole Eesti kasutanud seadusest tulenevat võimalust mõne Venemaa kanali edastamise lõpetamiseks, vaid on toetatud venekeelsele elanikkonnale suunatud kvaliteetse sisu pakkumist läbi ETV+i.