LUGEJA KÜSIB | Kuidas sundida omanikku korterit kütma?

Korteriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Korteris peab olema tagatud mõistlik temperatuur, mis minu hinnangul võiks olla vähemalt +18 kraadi.

Korteri tühjaks ja kütmata jätmine iseäranis talvekuudel on kurjast – külmuda võib maja vee- ja kanalisatsioonitorustik, kannatavad ka naaberkorterite elanikud ning võib tekkida hallitus Kui majas on korter kütmata jäetud, tuleb ühistul korteriomanik kiiremas korras üles otsida ja nõuda, et ta seaduses sätestatud kohustusi täidaks ehk siis kütte sisse lülitaks.