Bianca Mikovitš: lipp tuleb heisata masti, mitte äsada sellega teisele selga

Õnneks annab käesolev nädal küllaga võimalusi põhiväärtusi meeles hoida. Ürituste kava on nii tihe, et igaühel, kes soovib Eesti sünnipäeva tähistada, on võimalus oma kodukandis mõnel piduüritusel osaleda ja tähtpäevast osa saada.

Eelmisel aastal võttis koroonalaine selle võimaluse ära ja nüüd teemegi tasa. Suurt rahvahulka oodatakse Toompeale, maakondades toimuvad samuti pidulikud lipuheiskamised.

Presidendi vastuvõttu küll ei toimu ning kätlemisjärjekord jääb seetõttu meelelahutusest välja, kuid kontsert tuleb. Lavastaja Jüri Nael on öelnud, et keskmes on tänavu inimene oma igapäevaste ja igavikuliste küsimustega, sest eluga edasi minekuks tuleb tingimata küsimusi esitada.