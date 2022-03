Karmo Tüür: Venemaa on võtnud solvunu ja ahistatu poosi, kes peseb oma alaväärsust maha ukrainlaste verega

Äsja teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et „USA on endale allutanud Euroopa nii, nagu seda tahtsid teha Napoleon ja Hitler“. Sellest tulenev järeldus on ilmne – kuna Venemaa on Euroopat juba vabastanud nii Napoleonist kui Hitlerist, siis loogiliselt tuleb nüüd sedasama teha uuesti.

Mis on aga kogu selle väljamõeldistele ja tajuhäiretele põhinevas verises tragöödias kõige kurvem – see pole ju esimene ega viimane taoline sõda. Inimkond on varemgi näidanud üles hämmastavat järjekindlust asuda üksteist tapma väljamõeldiste ja emotsioonide pinnalt. Küll on selliste tragöödiate taustal olnud väljamõeldud jumalad, küll lihtne armukadedus või veel labasem solvumine.