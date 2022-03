Kas võin katseajal töölt lahkuda, kui see töö mulle ei sobi?

Mind võeti tööle kolmekuuse katseajaga. Olen umbes kolm nädalat selles ettevõttes töötanud ja leidnud, et see töö ei sobi mulle. Kui soovin katseajal olles töölt lahkuda, kui pikalt tuleb ette teatada? Kas vastab tõele, et katseajaga tööl olles on lahkumisavalduse tähtaeg kaks nädalat, aga kui alaliselt töötad, siis üks kuu? Kas tööandjalt saan nõuda oma palga viimasel tööpäeval või pean ootama ametliku palgapäevani? - Maalehe lugeja

Sandra Kuus Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist