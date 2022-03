Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Võib-olla oleks Marko Kaasiku ilmahuvi tekkinud juba enne tudengipõlve, kui ta olnuks maapoiss, kes elab looduse keskel ja sees. Mine sa tea, kuidas kõik siis läinuks. Igatahes linnapoisina jõudis ta füüsika kaudu juurdlema selle üle, miks meie ilm on parasjagu just selline, nagu on. Marko õppis ka ettepoole vaatama ja prognoosima, milline võiks ilm olla kuu-kahe või isegi poole aasta pärast.

Igapäevatöös tegeleb Kaasik nii mudelite arendamisega kui ka rakendab neid keskkonnamõjude hindamisel.