Hindrek Riikoja: patriotism kestab seni, kuni auk inimese rahakotis ei muutu liiga suureks. Valitsus peab tegutsema, et see nii ei läheks

Kahe euroni tõusnud bensiini hind on alles selle esimene märk. Kasvanud on ka gaasi hind ja need kasvavad veel. Toidukaupade hinnad ei ole sõja tõttu seni kerkinud, kuid hiljemalt sügiseks on nii leiva-saia, liha kui piima hinnad kosunud kui kvaliteetse pärmi peal. Ukraina ja Venemaa on siiani andnud kolmandiku maailma viljast, kuid ühes ei saa tänavu kasvatada ja teisest ei saa seda välja tuua. See mõjutab aga kogu sektorit, alates pagarikodadest kuni looma- ja linnukasvatuseni välja.

Eestil on hoovad selle mõjutamiseks ja valitsus peab neid rakendama.