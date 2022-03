| TUTTAV TUNNE |



Kas tõesti juba aeg selleks käes? Jah, nii see on! Kevadpäike on oksad kenasti üles soojendanud ning kevadises aias, kus muldki pole veel sulanud, on mõnus selles päikesepaistes asjatada ja vaimusilmas ette kujutada ideaalse kujuga õunapuud.