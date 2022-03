Need lepingud on nagu tööriistakast, kus on mitmed instrumendid, mida tuleb kasutada kindlal eesmärgil. Mõlemad lepingud peavad olema notariaalselt tõestatud. Notari asi on selgitada, kas inimene sõlmib just seda lepingut, mis tema seisukohalt on õige ja mis on nende erinevate lepingute tagajärjed.