Aeg on pühendada kodanikud omavalitsuste otsustesse. Igaüks peab saama kaasa rääkida!

Armastatud lauljale Viljandisse monumenti ei tulnud. See küll püstitati, kuid võeti ebakorrektse asjaajamise tõttu kiirelt maha. Võib spekuleerida, et kui kuju püstitamisel oleks järgitud formaalseid reegleid ja kaasamise põhimõtteid, oleks Viljandi võinud saada ühe väärt mälestuspärandi võrra rikkamaks.

Küll aga tundub, et uus võimuliit on äpardusest õppinud – koalitsioonilepingus on esimeste punktidena kirjas Viljandi kodanike kaasamise hea tava loomine ja rakendamine ning avalikkuse kaasamist arendusprojektidesse algfaasis, kasutades selleks efektiivseid platvorme.