Läbi aegade on just maarjapäeva lähedus see, mil esimesi liblikaid märgatakse. See on lihtsalt esimene aeg, kui ilmad nii soojaks lähevad, et päike nende soontes energia liikuma paneb ja nad lendu tõusevad.

Sel aastal algaski minu kevad siis, kui eelmisel neljapäeval pärast kasvuhoones rediseseemne maha külvamist end rõdul mobiilist sõjauudiseid lugema asutasin ja mesilane mu käisele maandus. Lükkasin ta uuesti tuulde, ehk leiab oma pere veel üles. Aga siis jäi pilk pidama üle majakatuse kihutava kirjul liblikal, oli selline natuke töntsakas ja väiksemate tiibadega ja lendas kõrgel-kõrgel.