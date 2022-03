Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui eestlased olid II ilmasõja lõpul põgenikud, on meenutatud, et kohe võõrsile saabumise järel oli vaja võõral maal võõrast keelt õppima hakata. Olgu see siis rootsi või inglise. Kiire õppe tulemuseks olid tublid ja elus hakkama saavad Rootsi või Kanada või muu maa kodanikud, kellel uue kodumaa keel suus, aga eestlus hinges.