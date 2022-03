Olen töötav pensionär, aga minu palgast võetakse maha töötuskindlustusmaks. Mida see töötuskindlustusmaks mulle kui pensionärile annab?



Varem töötasin ma teisel töökohal, paar aastat tagasi koondati mind sealt, kuid mina pensionärina ei saanud koondamisel töötuskindlustusmaksu tagasi.



Palun selgitage, milliseid hüvitisi on pensionäril õigus koondamisel saada. Ja kas töötuskindlustusmaksu arvestamine pensionäri palgast on seaduslik? Mida sellise maksu kogumine pensionärile koondamisel annab? - Maalehe lugeja