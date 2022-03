Argo Ideon: hoiame Eesti sõjaõhutuse sümboleist puhtana

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eestis on karistusseadustikus olemas paragrahv, mis keelab sõjapropaganda. “Sõjale või muul viisil relvajõu kasutamisele üleskutsumise eest, kui sellega eiratakse rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtteid, karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”

Sellestki võiks juba piisata, et Vene ründav sõjapropaganda meie tänavapildist kaugel püsiks. Ükski mõistlik inimene ei taha näha plakateid või linte selle sõda õhutava märgiga meil Eestis – ainus koht, kus too Z asjakohaselt esineb, on Ukraina kaitsjate poolt hävitatud, suitsevad ja kõrbenud agressori sõjatehnika tükid.