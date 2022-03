Kuidas koduaias nutikalt kive kasutada?

Lahemaa põhi ongi kivine: ta lasub kas paeplaadil või rändkiviväljal. Seetõttu on kivid ka Lahemaa kultuuri alus: elu esimesed jäljed on talletatud kivis, inimese esimesed jäljed on kivis, aineline kultuur on kivist, uskumused ja vaimuvägi seotud kivimürakatega, igapäev seotud kivikasutusega. Samuti kunst, teadus ja looming. Kivi annab väge ning inspiratsiooni hingele, vaimule ja südamele.

Kivisid saab kasutada mitut moodi

Lahemaal leidub kiviaja jälgi jõgede ääres rannaaladel, kus saavad kokku vesi ja maa. Varem oli kivi justkui elu alustala, kuid tänapäeval kasutatakse neid palju ka esteetilistel põhjustel. Kvartsikilde on leitud Uuri ja Vihasoo muistsete kalastajate asupaikadest. Varase püsiasustuse ajend on samuti kivi: siinsete loopealsete kergel mullal oli lihtne maad harida ja maju ehitada ning esivanemaid kivikuhilatesse matta.

Ave Paulus lisab, et siinsed külad ja talud on püsinud samades paikades Kahala järve ümbruses, Palmse-Vihasoo ning Palmse-Vihula klindiservas juba alates pronksiajast. Kivikultuuri nähtavad märgid maastikus on kalmeväljad, põllukivihunnikud ja peenrad. Kahala järve ümbruses on sellise muistse kunsti jälgi ligi 300.

Taluhoonestuses on sisemaal pruugitud paekivi, rannaalal lisaks ka maakivi. Märkimisväärsed on paest laotud rehehooned, tavapärasemalt oli pae- või maakivist ehitatud kolmandik rehest, peale selle kivikeldrid, -laudad ja -sepikojad. Haruldaseks on jäänud paest katusega vanemat tüüpi abihooned.

Talu süda on ahi. Siin-seal on veel alles vanemaid paest ümbrisega reheahjusid või suitsusauna keriseid. Kaevudki (nende hulgas on palju allikakaevusid) on kivist. Maastikku ilmestavad lõputud kiviaiad.

Lahemaa rannakülade süda ja algus on nende kivistes lautriridades ning rändrahnudes, milles väljendub vaimne pärand kõige rikkalikumalt, näiteks Jumindal. Looduslikud pühapaigad, titekivid, Kalevipoja vägitegude jäljed, nõiakivid, lohukivid, hiied ja teed ‒ kõigel on kultuuriline tähendus. Selliseid paiku leidub igas külas.