Olav Kreen: hanede ohjeldamatu kaitse annab vastupidise efekti

Eelmisel aastal peatas kohus keskkonnaameti lubatud haneliste heidutusjahi ühe põhjendusega, et hukkuda võib mõni väike-laukhani. Eestis kuuluvad väike-laukhaned kõige rangemalt kaitstud liikide hulka. Väike-laukhani on esimese kaitsekategooria liik, kelle arvukust kogu maailmas on hinnatud mõnekümnele tuhandele isendile. Kevadise haneliste rände ajal aga pidavat ta suures osas liikuma koos Eestis olulisi põllukahjustusi põhjustavate suur-laukhanede parvedega.

Püüaks aru saada, kas heidutusjaht, mis aitaks arvestatavalt vähendada põllumeeste poolt haneliste heidutuseks tehtavat kulu, võiks olla väike-laukhanedele kui liigile fataalne? Ehk siis, kas põllumehed oma tegevusega suunavad ühe liigi hukkumise suunas?