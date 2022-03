Veeäärsed inimesed oskavad kalu väärtustada

„Rääbis on nagu starter. Aga platsil on ka kõik muu, mis on puhas, kohalik ja peipsiäärne,” ütleb ta ning selgitab, et piirkondlikud toitumisharjumused on väga hooajalised ja seotud sellega, mis parajasti valmib või kättesaadav on. Lisaks kalale on laual seened, marjad, ulukite liha ja kohalike põllumajandustootjate saadused.