KAKS SUURT GALERIID | Maalehe reisisellide uskumatud kogemused Usbekistanist, kus on hõlbus miljonäriks saada

Kümme päeva unelmate Usbekimaal veetnud esimene Maalehe reisisellide grupp on kodus õnnelikult tagasi, tuubil täis muljeid ja kogemusi, mille sarnastest hiljaaegu ei osatud unistadagi. Muudkui imestati, et kui soe, siiras ning muljekalt kulinaarne võib olla see kauge islamimaa.