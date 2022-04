JURIST VASTAB: Kas on võimalik, et alaealine laps pärib kauge sugulase võlad?

Maalehe lugeja küsib:

Mõni aeg tagasi suri üks kauge sugulane, kellel olid suured võlad. Nüüd teatasid mehe lähisugulased mulle, et nad on selle mehe pärandist loobunud, kuna tegu oli võlgadega. Mulle anti teada, et mina olen järgmine pärija ning seejärel ka minu alaealine laps. Kas seadusega saab panna võlgade maksmise kohustus alaealisele lapsele? Mida teha? Mis aja jooksul peaksin tegema pärandist loobumise avalduse? Kas lisaks enda loobumisele tuleb mul teha veel teine avaldus oma alaealise lapse nimel, et talle ei läheks võlgade maksmise kohustus?