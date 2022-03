Leili metsalood | Kevadised käigud kodumetsas

Koht, kus puude all ei kasva peaaegu üldse võsa.

Ega ma suvel metsas hulkumisest suurt hooligi, pigem ikka sügiseti ja kevadel. Üheks selliseks „kord-aastas“ käimise kohaks on kindlasti ka pildil olev koht, kus puude all ei kasva peaaegu üldse võsa. See plats pole küll eriti suur, ligi hektar, ja seal kasvavad kased, mõned kuused ka.