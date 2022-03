Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eestis võib praegu tänada õnne (tegelikult muidugi realistliku pilguga tehtud otsuseid), et meie majanduse sidemed Venemaaga on aastate jooksul vähenenud. Paljud ehk ei mäletagi enam, et äratuskellaks oli veel 1998. aasta kriis, mille käigus Venemaa muutus maksejõuetuks. Toona oli jutt isegi sellest, et Eesti võiks naaberriigile jõukohast humanitaarabi anda…

Mullu moodustas Eesti eksport Venemaale kaupadest 4,2% ja teenustest 4,3% – sisseveo numbrid olid küll mõnevõrra suuremad. Aga tuleb arvesse võtta, et mõne Euroopa riigi puhul on seosed Venemaaga märksa tugevamad ja see mõjutab ka siinset olukorda.