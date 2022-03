E-ostmine moodustab juba 20% jaekaubanduse kogukäibest, kiire kasv jätkub

Eesti Pank on eraldi välja toonud eelmise aasta neljanda kvartali andmed, millest selgub, et Eesti elanikud tegid ainuüksi 2021. aasta neljandas kvartalis kuus keskmiselt 6 miljonit e-ostu, mille kogukäive oli 249 miljonit eurot. E-ostude arv oli seega neljandas kvartalis 31% suurem kui aasta varem samal ajal ning käive kasvas 59%. E-ostu keskmine suurus oli neljandas kvartalis 42 eurot, seejuures Eestist tehtud ostude puhul 40 eurot ja välismaalt ostes 44 eurot. Viimasel ajal on ostjad niisiis eelistanud pigem Eesti e-poode: lõppenud aasta neljandas kvartalis sooritati 58% kõikidest e-ostudest kodumaistest e-poodidest.

Euroopa e-kaubanduse tururaport tõstab omakorda esile, et Eestis teeb e-oste hinnanguliselt 76% elanikkonnast. Sellega edestab Eesti tuntavalt näiteks lõunanaabrit Lätit (63%) ja on samas “kaalukategoorias” Soome (78%) ning Prantsusmaaga (78%). Kõige agaramad e-ostlejad on Suurbritannias, kus hinnanguliselt 92% elanikkonnast teeb e-oste.

Kui viie aasta eest tehti pangakaarti kasutades 97% ostudest füüsilistes müügikohtades ja vaid 3% e-poodides, siis 2022. aastal ületab e-kaubandus jaekaubanduse kogukäibest ilmselt juba 25% piiri. E-kaubandus moodustab siinsest jaekaubandusest juba praegu pea viiendiku, kasvades samas aasta võrdluses igas kuus 30–40%.

Emori e-kaubanduse trendiuuring näitab, et kui eelmise aasta kevadel oli vähemalt kaks-kolm korda kuus e-ostlejate protsent 39%, siis nüüd on see juba üle 50%. Üldine e-ostjaskonna määr on 86%, mis näitab, kui suur osa 15–74-aastastest elanikest on aasta jooksul ostnud tooteid või teenuseid internetist. Ja selliste elanike hulk, kes pole üldse kunagi midagi internetist ostnud, on kahanenud kõigest 2% peale.