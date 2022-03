Tasub teada: turvalise e-ostlemise ABC

Lihtsam on nende poodidega, millel on Eestis olemas ka füüsilised poed. See annab kindluse, et pood eksisteerib ja saad oma paki kenasti kätte. Aga väga palju on pisikesi e-poode, mis toimetavadki ainult netis – kuidas neid siis hinnata?

Eesti E-kaubanduse Liit annab välja märgist “Turvaline ostukoht” – see on kindlasti üks detail, mida tähele panna. Märgis näitab, et tegemist on tõepoolest usaldusväärse kaupmehega. Võid rahuliku südamega ostu sooritada.

Ava e-poe kontaktandmed ja vaata, mis ettevõttega tegu – kasuta Google’i otsingut. Üsna lihtsalt leiad üles tagasiside, mille eelnevad kliendid on jätnud. Viska pilk peale – mõne sekundiga on arusaam olemas, kas tasub e-poodi usaldada või mitte. Guugeldada tasub eriti siis, kui oled ostmas kallimat ja/või eritellimusel tehtavat toodet.

Vaata järele, millised maksemeetodid on e-poes. Kui valikus on erinevaid makseviise, nagu Maksekeskus, pangalingid, Montonio vms makselahenduse pakkuja, siis on aru saada, et tegemist on üldjuhul ettevõttega, kes e-kaubanduses ka lubadustest-reeglitest kinni peab. Ole ettevaatlikum, kui raha palutakse kanda eraisiku kontole (siin on erandiks FIEd).

Tutvu ostu- ja müügitingimustega. Need peavad olema igal e-poel ja enne ostu tuleb sul ka kinnitada, et oled nendega tutvunud.

Tee selgeks, millisel hetkel tuleb kauba eest maksta – enamikus e-poodides tuleb ostu eest tasuda enne kauba väljasaatmist. Veendu, et ostu eest on tasumine toimunud. Muidu võib juhtuda nii, et jääd kaupa ootama, aga e-poe tingimustes on selgelt kirjas, et tellimus pannakse kokku pärast makse laekumist.

Vaata üle transpordiviisid. Eesti e-poodidega on lihtne – pakutakse erinevaid pakiautomaate või ise järeletulemise võimalust. Välismaiste e-poodidega on keerulisem – jälgi kindlasti transpordi hinda ning lisanduvaid tolli- ja käibemaksu kulusid. Neid võrreldes tuleb tihti välja, et kohalikust e-poest on soodsam ja kiirem osta.

2. Miks eelistada Eesti e-poode?