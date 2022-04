Kuidas maksta e-poes

Kaardimakse

Populaarsuselt järgmine kohese tasumise viis on kaardimakse. Kaardimakse makseviisi saab üldjuhul kasutada kõikides e-poodides nii Eestis kui ka välismaal. Juba ammu ei pea internetist ostmiseks omama krediitkaarti, vaid enamikul deebetkaartidel on internetiostude võimalus olemas, enamasti on see vaja vaid oma kodupanga internetipangas aktiveerida. Eestis kasutab suurem osa kaupmehi (ja ka osa välismaiseid e-poode) ja pankasid turvaliste internetiostude ehk 3-D Secure’i nimelist funktsionaalsust. Mida see tähendab? See tähendab seda, et internetis kaardiga ostu eest tasumiseks ei piisa ainult kaardi peal olevast infost ja turvakoodist, vaid ostu kinnitamiseks on tarvis end internetipangas autentida. Selle lahenduse eesmärk on kaardipettuste ärahoidmine. Lisaautentimine tõestab, et kaarti kasutab tõepoolest õige kaardikasutaja. Oma pangakaarti tuleb sellegipoolest hoolikalt hoida, sest on kaupmehi, kes lisaautentimist ei nõua ja nii võib kaardiomanik ikka kahju kannatada. Mitmed kaupmehed pakuvad ka kaardiandmete salvestamise võimalust, et korduvoste oleks mugav teha. Siin soovitaks usaldada ainult tuntud kaupmehi ja seda juhul, kui tasumisel nõutakse salvestatud kaardiga täiendavat autentimist. Vastasel juhul on risk, et keegi pääseb kaupmehe juures sinu kontole ligi ja tellib sealt ise endale kaupa. Igal juhul on soovitus aktiveerida endal nutiseadmes pangaäpis maksete teavitused, kui pank seda võimaldab – siis saad kiirelt jälile, kui on toimunud mõni makse, mida sa ise ei ole sooritanud. Välismaistest e-poodidest ostlemisel soovitame kasutada kaardimakse makseviisi. Kindlasti tasub tundmatu poe kohta enne lisa lugeda ja uurida, ega e-poe kohta ei ole kaebusi, et kaupa ei saadeta, kuid raha kasseeritakse.