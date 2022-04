KUULA | Kevadväsimus ei ole paratamatus

Kalendrikevade saabumine ei too enamasti kaasa veel päris kevadet, küll võib aga kevade alguseks hakata tunda andma kevadväsimus. Synlabi laboriarst Anneli Raave-Sepp nimetab kevadist väsimusseisundit pigem talveväsimuseks, kuna organismi kurnab just talv. „Tegelikult kurdavad inimesed aastaajast olenemata sageli väsinud oleku üle. Esmalt tuleks välja selgitada, kas meie unerežiim on korras ja kas saame piisavalt puhata. Seejuures ei sõltu une kvaliteet kõigil ühtemoodi une pikkusest, vajame ju kõik välja puhkamiseks erinevalt uneaega”, lisab dr Raave-Sepp.