Maalehe lugeja küsis: Ostsin vana talumaja maal suvekoduks, paraku on see maja üsna vana ja lagunemas. Nii et tahan hakata maja renoveerima: vundamenti on vaja kohendada, seinu tugevamaks vooderdada, uue katuse tahaksin panna. Samuti soovin vahetada küttesüsteemi, ehitada on vaja uus ahi, pliit ja korsten. Kas selliste renoveerimistööde jaoks on vaja vallast ehitusluba taotleda? Või saan hakata ise omanikuna kohe oma maja otsast parandama?

Vastab TalTechi majandusteaduskonna õigusinstituudi lektor Uno Feldschmidt.