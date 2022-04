Toome pood Tartus: kast õlut kummassegi kätte ja jooksuga üles Jakobi mäest!

“Pulgakomm, palun!”

Poepidaja Nataša toob pulgakommi.

Ostja (neljanda klassi poiss) avab peenraha täis peo.

“Tänan!”

“Palun!”

Ja juba on uus ostja leti ääres valmis.

“Krõpsud, palun!”

Krõpsud ilmuvad letile.

Ostja, samuti koolipoiss, tõmbab maksekaardiga siuh läbi aparaadi.

Juba uus ostja, keskealine daam, küsib kümme ananassikommi!

“Aga palun!”

Torkab kommituutu käekotti ja tõttab edasi.

Toome pood on Tartu vanim tegutsev pood.

Nii vanu polegi enam jäänud. Herne tänaval on ka vana pood, aga Toome pood on vanem. 1930. aastast on siin Supilinna ja Tähtvere piiril poes käidud.