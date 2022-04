Viimasel poolsajandil on looduskatastroofides hukkunud 2,1 miljonit inimest

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu! Oleme tõesti paarkümmend aastat elanud turvalist elu: looduskatastroofe peetakse ebatõenäoliseks (tormid ja uputused tekitavad vaid põnevust!), inimestel puuduvad vastavad kogemused, eelmised kriisid ununevad ruttu. Küsitlused näitasid, et meie elanikkonnast vaid 15% on kriisideks valmis, sama palju ei saa selleks kunagi ja 70% oleksid võib-olla kriisiolukorraks valmis, kuid on valinud nn mitteolemise tee.